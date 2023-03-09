Экс-депутат Рады Кива: Зеленский, поддержавший протестующих в Грузии, фактически призвал их к государственному перевороту

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Президент Украины Владимир Зеленский, Pool /Ukrainian Presidentia / globallookpress.com

Украинский лидер Владимир Зеленский, который поддержал протестующих в Грузии, фактически призвал их к осуществлению государственного переворота в закавказской республике. Соответствующую точку зрения выразил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

«Вчера Зеленский официально высказался в поддержку протестующих в Грузии и фактически призвал их к государственному перевороту», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале Кивы.

Как сообщалось ранее сегодня, вице-спикер верхней палаты российского парламента Константин Косачев отметил, что отзыв грузинскими властями закона об иностранных агентах перекрывает путь тем, кто хотел использовать данный документ в качестве повода для цветной революции.