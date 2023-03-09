Косачев: отзыв закона об иноагентах перекрывает путь тем, кто хотел использовать его как повод для цветной революции в Грузии

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Сенатор Константин Косачев, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Отзыв грузинскими властями закона об иностранных агентах перекрывает путь тем, кто хотел использовать его как повод для цветной революции на территории закавказской республики. Соответствующую точку зрения выразил представитель Совета Федерации Константин Косачев.

Российский сенатор прокомментировал в своем Telegram-канале новость о том, в соседней стране отозвали законопроект об иноагентах. По словам Косачева, данный шаг перекрывает путь тем, кто хотел использовать данный документ «в качестве повода для очередной цветной революции в Грузии с тем, чтобы привести во власть политиков, безусловно и безоговорочно лояльных, послушных и подчиненных Западу».

Как сообщалось ранее в четверг, бывший украинский парламентарий Илья Кива высказал утверждение, согласно которому режим президента Владимира Зеленского за месяц до начала протестов в Грузии отправил туда 120 боевиков, специализирующихся на провокациях.