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Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива, фото из его Telegram-канала

Режим президента Украины Владимира Зеленского за месяц до начала протестов в Грузии отправил на территорию закавказской республики 120 боевиков, которые специализируются на провокациях. С соответствующим утверждением выступил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

«Режим Зеленского за месяц до начала протестов в Тбилиси отправил в Грузию 120 украинских боевиков, специализирующихся на терактах и провокациях, сообщил источник из ОП (офис президента — АН)», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале экс-парламентария.

По словам Кивы, в настоящее время «готовится новая группа десанта — провокаторов».

Как сообщалось ранее сегодня, российский политический аналитик Сергей Марков выразил мнение, согласно которой западные государства хотят сделать из Грузии «кавказскую Украину».