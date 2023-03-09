Политолог Марков: Запад хочет сделать из Грузии «кавказскую Украину», которая вступит в конфликт с Россией

Аргументы Недели → Политика 13+

Вооруженный человек, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Западные государства хотят сделать из Грузии «кавказскую Украину», которая вступит в конфликт с Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения выразил отечественный политолог Сергей Марков.

«Запад хочет сделать из Грузии кавказскую Украину», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале аналитика.

По словам Маркова, данный сценарий, в частности, предполагает установление в Тбилиси диктатуры и конфликт с Москвой.

Эксперт добавил, что власти соседней страны должны «жестко разогнать ту толпу радикалов, которые сейчас бесчинствуют в Тбилиси».

Как сообщалось ранее в четверг, Сергей Марков указал, что на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс образовались огромные пробки из-за уехавших от мобилизации граждан РФ, решивших сбежать уже из Грузии.