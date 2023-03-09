Политолог Марков: на Верхнем Ларсе огромные пробки из-за уехавших от мобилизации россиян, решивших сбежать уже из Грузии

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Политолог Сергей Марков, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

На контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс образовались огромные пробки из-за уехавших от мобилизации граждан Российской Федерации, которые решили сбежать уже из Грузии. Об этом написал в своем Telegram-канале отечественный политолог Сергей Марков.

«Огромные пробки на КПП Верхний Ларс уже из Грузии в Россию», — говорится в публикации, которую разместил эксперт.

По словам Маркова, «робкие российские беженцы, осевшие в Грузии из-за страха мобилизации, решили сбежать уже и из Грузии после начала там беспорядков, организованных в центре столицы русофобской партией Саакашвили».

Как сообщалось ранее в четверг, член верхней палаты парламента РФ Андрей Клишас, комментируя вспыхнувшие в Грузии протесты, высказал мнение, что Соединенные Штаты и Европейский союз решили устроить в Тбилиси госпереворот.