Сенатор Клишас о протестах в Грузии: США и Евросоюз решили устроить в Тбилиси антиконституционный государственный переворот

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Сенатор Андрей Клишас, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты и Европейский союз решили организовать в Тбилиси антиконституционный госпереворот. Соответствующую точку зрения, комментируя протесты, вспыхнувшие в Грузии, выразил представитель Совета Федерации Андрей Клишас.

«США и ЕС, которые на своей территории жестко ограничивают любое иностранное вмешательство в свои внутренние дела, в ответ на попытку Грузии понять, что происходит с иностранным финансированием на территории Грузии многочисленных неправительственных организаций, решили устроить в Тбилиси антиконституционный государственный переворот», — говорится, в частности, в публикации, появившейся в Telegram-канале российского сенатора.

Накануне сообщалось, что грузинские силовики применили в столице бывшей советской республики водометы и слезоточивый газ против протестующих.