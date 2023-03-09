Сенатор Клишас о протестах в Грузии: США и Евросоюз решили устроить в Тбилиси антиконституционный государственный переворот

Соединенные Штаты и Европейский союз решили организовать в Тбилиси антиконституционный госпереворот. Соответствующую точку зрения, комментируя протесты, вспыхнувшие в Грузии, выразил представитель Совета Федерации Андрей Клишас.
«США и ЕС, которые на своей территории жестко ограничивают любое иностранное вмешательство в свои внутренние дела, в ответ на попытку Грузии понять, что происходит с иностранным финансированием на территории Грузии многочисленных неправительственных организаций, решили устроить в Тбилиси антиконституционный государственный переворот», — говорится, в частности, в публикации, появившейся в Telegram-канале российского сенатора.
Накануне сообщалось, что грузинские силовики применили в столице бывшей советской республики водометы и слезоточивый газ против протестующих.