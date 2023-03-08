В Грузии второй день протестов: оппозиция призвала блокировать здание парламента, силовики применили водометы и слезоточивый газ

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Источник: РИА Новости

Протесты в Тбилиси. Фото: скриншот видео.

В Тбилиси и других городах Грузии второй день продолжаются протесты против принятия закона об иностранных агентах, который, с точки зрения оппозиции, помешает стране получить статус кандидата в члены Евросоюза.

В среду вечером лидер оппозиции Георгий Вашадзе призвал не допустить депутатов парламента к завтрашней сессии, заблокировав здание. До этого оппозиционеры выдвинули ультиматум руководству Грузии. Они давали час на то, чтобы отозвать законопроект и освободить участников митингов, задержанных накануне.

«Время истекло, наши требования не выполнены. Теперь мы все должны переместиться у первого и второго входа здания и не допустить депутатов в парламент на завтрашнюю пленарную сессию», - приводит слова Вашадзе «РИА Новости».

По сообщению ТАСС, после того как протестующие попытались вплотную приблизиться к воротам парламента, силовики применили водометы и слезоточивый газ.