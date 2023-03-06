Грузинские депутаты устроили потасовку в парламенте во время рассмотрения законопроекта об иноагентах

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Источник: РИА Новости

Грузинские депутаты в ходе рассмотрения законопроекта об иностранных агентах устроили потасовку в парламенте. Перед зданием грузинского парламента проходит митинг против принятия документа. Грузинские телекомпании ведут трансляцию в прямом эфире.



Парламентарии устроили драку после того, как представитель парламентского большинства Анри Оханашвили призвал вывести из зала нескольких оппозиционных депутатов, в результате потасовка из зала перетекла в холл парламента.



На этом фоне у здания законодательного органа Грузии проходит акция протеста, на месте присутствует патрульная полиция, она окружила здание.



Ранее депутатами движения «Сила народа» в парламент Грузии был внесён законопроект «О прозрачности иностранного влияния,

представители правящей партии «Грузинская мечта» намерены поддержать новый законопроект.



В Тбилиси 2 марта у парламента Грузии прошла акция оппозиционеров, полицией были задержаны 36 участников протестной акции, митингующие протестовали против принятия законопроекта об «агентах иностранного влияния», поддержанного парламентским большинством.







