Грузинские депутаты устроили потасовку в парламенте во время рассмотрения законопроекта об иноагентах

Грузинские депутаты в ходе рассмотрения законопроекта об иностранных агентах устроили потасовку в парламенте. Перед зданием грузинского парламента проходит митинг против принятия документа. Грузинские телекомпании ведут трансляцию в прямом эфире.
Парламентарии устроили драку после того, как представитель парламентского большинства Анри Оханашвили призвал вывести из зала нескольких оппозиционных депутатов, в результате потасовка из зала перетекла в холл парламента.
На этом фоне у здания законодательного органа Грузии проходит акция протеста, на месте присутствует патрульная полиция, она окружила здание.
Ранее депутатами движения «Сила народа» в парламент Грузии был внесён законопроект «О прозрачности иностранного влияния,
представители правящей партии «Грузинская мечта» намерены поддержать новый законопроект.
В Тбилиси 2 марта у парламента Грузии прошла акция оппозиционеров, полицией были задержаны 36 участников протестной акции, митингующие протестовали против принятия законопроекта об «агентах иностранного влияния», поддержанного парламентским большинством.
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