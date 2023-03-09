Балицкий: в Запорожской области началось формирование народного ополчения

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Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

На территории Запорожской области стартовал процесс формирования народного ополчения. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Евгений Балицкий, врио руководителя российского региона.

«В Запорожской области начали формировать народное ополчение, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Чиновник отметил, что добровольцы будут проходить службу без отрыва от основного места работы. По словам Балицкого, занятия с инструкторами пройдут на полигоне.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в четверг, руководитель украинского дипломатического ведомства Дмитрий Кулеба заверил, что Киев не имеет отношения к подрыву газопроводов «Северный поток».