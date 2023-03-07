Шольц сообщил, что за год много раз созванивался с Путиным и подолгу говорил с ним

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Источник: РИА "Новости"

канцлер ФРГ Олаф Шольц, Florian Gaertner / globallookpress.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц вечером во вторник, 7 марта, заявил, что за год "очень много раз" созванивался с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и "подолгу" с ним разговаривал.

Олаф Шольц в рамках дискуссии с согражданами в городе Котбус отметил, что после последней личной встречи с Владимиром Путиным в Москве в прошлом году провел с президентом России "очень много" телефонных разговоров, которые "очень долго" длились.

Канцлер ФРГ подчеркнул, что продолжит делать это, хотя у них с российским лидером разные взгляды.