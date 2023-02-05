Шольц заявил, что Путин не угрожал ему во время переговоров по телефону

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5 февраля 2023, 08:50

Канцлер Германии Олаф Шольц, Harald Tittel / globallookpress.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что президент России Владимир Путин не угрожал ему или Германии во время телефонных переговоров. Об этом Шольц сообщил в интервью изданию Bild am Sonntag.

В связи с недавним высказыванием экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона об угрозах Путина, канцлеру Германии был задан вопрос о подобных ситуациях в их телефонных переговорах с президентом РФ. Шольц ответил, что Путин не угрожал ни ему, ни Германии.

Ранее бывший премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал, что Путин угрожал ему в ходе телефонного разговора накануне специальной военной операции. По словам Джонсона, Путин пытался внушить ему страх из-за предупреждения не начинать СВО на Украине. Президент России якобы угрожал ракетными ударами по Великобритании, сообщил Борис Джонсон.

В газете Bild Шольц также рассказал о «консенсусе» с Зеленским в вопросе отказа от ударов ВСУ по территории РФ.