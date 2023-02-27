Советник врио главы ДНР Кимаковский заявил, что бои ведутся практически в центре Артемовска

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Источник: РИА "Новости"

украинский военный, Ashley Chan/Keystone Press Agency

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский утром в понедельник, 27 февраля, заявил, что подразделения "Вагнера" в настоящий момент ведут бои практически в центре Артемовска.

Командир взвода группы "Вагнер" в минувшую субботу сообщил журналистам, что бойцам осталось преодолеть 1 740 метров до центра Артемовска.

Игорь Кимаковский отметил, что передовые отряды ЧВК "Вагнер" ведут бои практически в центре города. Он добавил, что говорить об оперативном окружении города еще рано, но все дороги уже находятся под огневым контролем ВС РФ.