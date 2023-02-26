Аргументы Недели → Политика 13+

Источник: РИА "Новости"

украинский солдат, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Бойцы группы "Вагнер" в воскресенье, 26 февраля, сообщили, что специальные подразделения Киева в Артемовске действуют на удалении от линии соприкосновения и бросают на передовую мобилизованных.

Согласно последней информации, силы специальных операций Украины и прочие подразделения, имеющие необходимую подготовку, не находятся на линии боевого соприкосновения в Артемовске.

Уточняется, что они работают как пожарная команда – выдвигаются исключительно в том случае, если позиции ВСУ атакуют бойцы группы "Вагнер".