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ВСУ берегут спецподразделения в Артемовске, а на передовую бросают мобилизованных

, 13:01 Источник: РИА "Новости"

ВСУ берегут спецподразделения в Артемовске, а на передовую бросают мобилизованных
украинский солдат, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Бойцы группы "Вагнер" в воскресенье, 26 февраля, сообщили, что специальные подразделения Киева в Артемовске действуют на удалении от линии соприкосновения и бросают на передовую мобилизованных.

Согласно последней информации, силы специальных операций Украины и прочие подразделения, имеющие необходимую подготовку, не находятся на линии боевого соприкосновения в Артемовске.

Уточняется, что они работают как пожарная команда – выдвигаются исключительно в том случае, если позиции ВСУ атакуют бойцы группы "Вагнер".

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