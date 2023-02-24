Медведев призвал «уничтожить неонацизм дотла» и допустил, что проводящая СВО Россия отодвинет угрозы стране до границ Польши

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Дмитрий Медведев призвал «уничтожить неонацизм дотла» и допустил, что Россия, которая в настоящий момент осуществляет специальную военную операцию (СВО), отодвинет угрозы стране до польских границ. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале заместителя главы Совета безопасности РФ.

Согласно прогнозу, высказанному Медведевым, после победы Москвы в СВО начнется переговорный процесс, который завершится заключением «какого-то соглашения». По словам автора поста, «потом, вероятнее всего, начнется не менее сложная пора». Медведев предрек, что киевские власти, находящиеся под влиянием националистических сил, могут снова начать провоцировать мировой конфликт.

«Этого нельзя допустить. Поэтому так важно достичь всех целей специальной военной операции. Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши. Уничтожить неонацизм дотла», — написал отечественный политик.

СВО продолжается с 24 февраля 2022-го. Ранее во вторник сообщалось, что эксперт Сергей Марков счел самым вероятным исходом операции «очень ограниченную» победу РФ.