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Российско-украинские переговоры, Belarusian Foreign Ministry / globallookpress.com

Российская Федерация одержит победу в ходе специальной военной операции (СВО) и вернет свои территории, после чего начнутся тяжелые и нервные переговоры. С соответствующим прогнозом выступил Дмитрий Медведев.

«Мы вернем наши территории и надежно защитим наших людей, исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале заместителя председателя Совбеза РФ.

По словам отечественного чиновника, после победы Москвы начнется переговорный процесс, который будет носить тяжелый и нервный характер. При этом решения за Украину примут Соединенные Штаты, добавил Медведев.

СВО продолжается с 24 февраля 2022 года. Ранее сегодня сообщалось, что политический аналитик Сергей Марков назвал наиболее вероятным исходом операции «очень ограниченную» победу РФ.