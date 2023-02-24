Политолог Марков назвал наиболее вероятным итогом спецоперации на Украине «очень ограниченную» победу России

Политолог Сергей Марков назвал наиболее вероятным итогом специальной военной операции (СВО) на Украине «очень ограниченную» победу Российской Федерации. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного аналитика.
«8 вариантов развития СВО. Год прошел, что дальше?» — написал Марков.
По его словам, самым вероятным исходом операции является «"Минск-3", очень ограниченная победа России».
«Россия берет ряд городов. Далее США идут на перемирие, опасаясь, что их режим в Киеве может рухнуть», — привел детали данного сценария эксперт.
Как сообщалось ранее в пятницу, представитель Совета Федерации Андрей Климов отметил, что Москва 24 февраля 2022-го начала СВО, чтобы защитить население Донбасса и помешать блицкригу Североатлантического альянса против РФ.