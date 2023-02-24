Политолог Марков назвал наиболее вероятным итогом спецоперации на Украине «очень ограниченную» победу России

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Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Политолог Сергей Марков назвал наиболее вероятным итогом специальной военной операции (СВО) на Украине «очень ограниченную» победу Российской Федерации. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного аналитика.

«8 вариантов развития СВО. Год прошел, что дальше?» — написал Марков.

По его словам, самым вероятным исходом операции является «"Минск-3", очень ограниченная победа России».

«Россия берет ряд городов. Далее США идут на перемирие, опасаясь, что их режим в Киеве может рухнуть», — привел детали данного сценария эксперт.

Как сообщалось ранее в пятницу, представитель Совета Федерации Андрей Климов отметил, что Москва 24 февраля 2022-го начала СВО, чтобы защитить население Донбасса и помешать блицкригу Североатлантического альянса против РФ.