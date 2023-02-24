Сенатор Климов: Москва год назад начала СВО на Украине, чтобы защитить жителей Донбасса и помешать блицкригу НАТО против России

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Сенатор Андрей Климов, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Москва год назад начала специальную военную операцию (СВО) на Украине, чтобы защитить население Донбасса и помешать блицкригу Североатлантического альянса против России. На это указал член Совета Федерации Андрей Климов.

«Год назад Россию вынудили принять экстренные меры военно-технического характера, чтобы защитить уничтожаемых ВСУ жителей Донбасса и помешать натовскому блицкригу против РФ», — говорится, в частности, в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного сенатора.

Климов добавил, что за 12 месяцев со старта СВО Москва «сделала то, на что ранее у нас уходили многие годы, а наши обидчики потеряли столько всего, сколько не теряли за десятилетия».

Спецоперация продолжается с 24 февраля 2022-го. Ранее сегодня сообщалось, что польский президент Анджей Дуда счел вероятным путем к миру выдвинутые Пекином предложения об урегулировании украинского конфликта.