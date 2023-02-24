Президент Польши Дуда счел предложения Китая об урегулировании конфликта на Украине вероятным путем к миру

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Президент Польши Анджей Дуда, IMAGO/MATEUSZ SLODKOWSKI/FOTONEW / globallookpress.com

Польский президент Анджей Дуда счел предложения об урегулировании украинского конфликта, которые выдвинула КНР, вероятным путем к миру. Об этом информирует РИА Новости.

Как говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства, Дуда счел поступившие от Пекина предложения возможным путем к миру.

«Нельзя игнорировать такую большую силу, какой является Китай», — отметил президент.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее в пятницу сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Илья Кива высказал предположение, согласно которому Москва может применить ракеты с малым ядерным зарядом с целью срыва весеннего наступления подконтрольных киевской стороне сил на территорию Крымского полуострова.