Экс-депутат Рады Кива: Россия может применить ракеты с малым ядерным зарядом для срыва весеннего наступления ВСУ на Крым

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РВСН России, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация может применить ракеты с малым ядерным зарядом для срыва весеннего наступления Вооруженных сил Украины на Крымский полуостров. Соответствующий вариант развития событий допустил Илья Кива, бывший депутат Верховной Рады.

Согласно точке зрения политика, Москва может задействовать свое тактическое ядерное оружие, чтобы сорвать ожидающееся весной наступление киевской стороны на Крым.

«По книжке, в первую очередь нужно уничтожить мосты и крупные узловые железнодорожные станции, командные центры. Так как мосты строились еще в СССР, ранее применяемыми ракетами разрушить будет очень сложно! Поэтому можно предположить, что будут применены баллистические ракеты с малым ядерным зарядом», — говорится, в частности, в публикации, которая появилась в Telegram-канале Кивы.

РФ с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, лидер ДНР Денис Пушилин в годовщину начала СВО сделал заявление о том, что Москва непременно одержит победу.