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Врио главы ДНР Денис Пушилин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Врио руководителя ДНР Денис Пушилин в годовщину специальной военной операции (СВО) Москвы сделал заявление о том, что Российская Федерация непременно победит, как бы Запад ни затягивал боевые действия, бросая в их топку Украину. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале политического деятеля.

«Сегодня российская армия продолжает стоять на защите русских людей и освобождать исторические территории России от смертоносной неонацистской угрозы», — отметил Пушилин.

По словам лидера ДНР, «что бы коллективный Запад ни делал для затягивания конфликта», бросая в топку боевых действий «оставшуюся часть Украины», РФ непременно одержит победу.

СВО продолжается с 24 февраля 2022-го. Как сообщалось ранее в пятницу, Денис Пушилин указал, что бы если бы не решение президента Владимира Путина об осуществлении операции, «последствия были бы непоправимыми и исчислялись сотнями тысяч жертв».