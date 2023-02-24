Аргументы Недели → Политика 13+

Врио главы ДНР Денис Пушилин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Если бы не решение российского президента Владимира Путина о проведении Москвой специальной военной операции (СВО), «последствия были бы непоправимыми и исчислялись сотнями тысяч жертв». На это указал Денис Пушилин, врио руководителя Донецкой народной республики.

«Год назад президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин принял спасительное для Донбасса и единственно верное решение о начале специальной военной операции», — говорится, в частности, в публикации, которая появилась в Telegram-канале лидера ДНР.

По словам политического деятеля, перед стартом СВО «было очевидно, что киевский режим пойдет на силовой вариант решения конфликта».

«Если бы не СВО, если бы не превентивные действия российской армии, последствия были бы непоправимыми и исчислялись сотнями тысяч жертв», — добавил Пушилин.

Как сообщалось ранее сегодня, в канцелярии главы правительства Соединенного Королевства заявили, что премьер Риши Сунак собирается призвать своих коллег по «Большой семерке» оказать помощь киевской стороне в нанесении ударов по тылу РФ.