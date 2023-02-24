Канцелярия премьера Британии: Сунак намерен призвать коллег по G7 помочь Украине наносить удары по российскому тылу

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, Felix Hörhager / globallookpress.com

Риши Сунак планирует призвать своих коллег по «Большой семерке» оказать помощь киевской стороне в нанесении ударов по тылу Российской Федерации. На это, как передает ТАСС, указали в канцелярии руководителя кабмина Соединенного Королевства.

«Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен призвать коллег по G7 помочь Украине наносить удары по российскому тылу. Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией главы британского правительства», — пишет TG-канал отечественного информационного агентства.

В канцелярии отметили, что Сунак, в частности, собирается «привести убедительные доводы в пользу поставок вооружения дальнего радиуса действия» украинской армии.

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее на текущей неделе, президент Владимир Путин заявил, что силы РФ ведут боевые действия на российских исторических территориях.