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Аксенов заявил о готовности армии пресечь попытки ВСУ нанести вред Крыму

, 10:51 Источник: Telegram

Аксенов заявил о готовности армии пресечь попытки ВСУ нанести вред Крыму
глава Крыма Сергей Аксенов, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Республики Крым Сергей Аксенов утром в пятницу, 24 февраля, сообщил о готовности вооруженных сил пресечь возможные попытки киевского режима нанести вред полуострову и его жителям.

Сергей Аксенов назвал очевидным то, что если бы в самом начале проведения СВО граница не была отодвинута от Крыма, полуостров неизбежно бы атаковали украинские войска. Подчеркивается, что в течение года противник не раз пытался любыми доступными способами нанести вред жителям российской республики.

Аксенов отметил, что в Крыму понимают – киевские власти не успокоятся. "И наши Вооруженные Силы к этому готовы", – заключил глава республики.

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