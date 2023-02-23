Украина на 50 лет ввела санкции в отношении российских банков и платежных систем, включая ЦБ

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Источник: ТАСС

Центробанк. Фото: Konstantin Kokoshkin/globallook.com

Верховная рада Украины проголосовала в четверг за введение санкций против российских банков и операторов платежных систем. Рестрикции коснутся всех без исключения банков, включая Центральный. Санкции вводятся сроком на 50 лет.

По словам председателя Национального банка Украины Андрея Пышного, введенные ограничения означают полную блокировку доступа российских финансовых учреждений к рынкам и активам в Украине.

«Мы должны ослабить их [Россию] всеми доступными средствами. Именно финансовый сектор является стратегическим «донором» этой [спецоперации]», - написал Пышный в своем Фейсбуке*.

С введением санкций будут приостановлены все электронные платежи между Россией и Украиной.

*Принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской, запрещен в РФ.