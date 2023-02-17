Кадыров сообщил, что Пригожин навестил командира «Ахмата» Алаудинова в больнице

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17 февраля 2023, 18:15 Источник: Telegram

Евгений Пригожин и Апти Алаудинов, t.me/RKadyrov_95/3358

Глава Чечни Рамзан Кадыров в пятницу сообщил, что основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин навестил в больнице помощника руководителя республики, командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова.

Уточняется, что Евгений Пригожин преподнес Апти Алаудинову, госпитализированному на прошлой неделе после попытки его отравления, фирменный подарок – кувалду с логотипом ЧВК "Вагнер" в футляре для музыкального инструмента.

Рамзан Кадыров подчеркнул, что был рад узнать о таком знаке внимания к командиру "Ахмата".

Пригожин передал знаменитую кувалду ЧВК «Вагнер» раненому командиру «Ахмата» Алаудинову