Пригожин передал знаменитую кувалду ЧВК «Вагнер» раненому командиру «Ахмата» Алаудинову

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17 февраля 2023, 20:51

Кадр из видео

Предприниматель Евгений Пригожин навестил в госпитале командира отряда «Ахмат» Апти Алаудинова и подарил ему кувалду с гравировкой ЧВК «Вагнер».

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала видео встречи Пригожина и Алаудинова в госпитале. В ходе беседы бизнесмен и генерал договорились о сотрудничестве. Командир «Ахмата» пообещал передать ЧВК «Вагнер» боеприпасы. В ответ предприниматель подарил раненому Герою России знаменитую кувалду ЧВК «Вагнер».

«Вот принес мне боевую кувалду от ЧВК «Вагнер». Теперь у меня есть табельная кувалда ЧВК «Вагнер»», — сказал Алаудинов.

Напомним, ранее стало известно об отравлении генерала Алаудинова. 8 февраля командиру «Ахмата» пришло письмо, бумага которого предположительно была отравлена бромцианом.