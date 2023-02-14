Глава Минобороны Испании Роблес: у страны нет истребителей для Украины

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14 февраля 2023, 14:51

Истребитель F-16, Nicolas Maeterlinck / globallookpress.com

В Брюсселе министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Испания не располагает дополнительными истребителями для Украины, но может поставить 2-4 немецких танка Leopard.

На трансляции медиаагентства EFE Роблес сказала, что Испания не удовлетворит запрос Украины по истребителям, однако министр дала предварительное подтверждение отправки Киеву танков Leopard.

Точные данные по поставке боевой технике Украине от стран Евросоюза ещё уточняются.

Ранее Швейцария отклонила просьбу Испании о реэкспорте зенитных орудий в зону конфликта на Украине.