Швейцария отклонила просьбу Испании о реэкспорте зенитных орудий в зону конфликта на Украине

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10 февраля 2023, 18:59 Источник: РИА Новости

Власти Швейцарии запрещают реэкспорт вооружения в зоны конфликтов и отклонили запрос Испании о реэкспорте зенитных орудий на Украину. Об этом заявили РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.



«Швейцария отклонила просьбу Испании от 16 января 2023 года о реэкспорте на Украину двух 35-миллиметровых зенитных орудий швейцарского производства», - говорится в заявлении SECO.



Отмечается, что Швейцария отклонила запрос Испании ссылаясь на принцип военного нейтралитета, ранее также не были одобрены запросы Германии, Дании и Испании о реэкспорте на Украину произведённых в Конфедерации боеприпасов.









