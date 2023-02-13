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Генсек Столтенберг: на встрече министров обороны стран НАТО 14-15 февраля обсудят вопрос поставок военных самолетов Украине

, 15:48

Генсек Столтенберг: на встрече министров обороны стран НАТО 14-15 февраля обсудят вопрос поставок военных самолетов Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Kay Nietfeld / globallookpress.com

На встрече руководителей оборонных ведомств стран Североатлантического альянса, которая состоится 14-15 февраля, будет обсужден вопрос передачи военных самолетов Украине. Соответствующее заявление, как информирует РИА Новости, сделал Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО.

«Вопрос поставок военных самолетов Киеву обсудят на встрече министров обороны стран НАТО 14-15 февраля, заявил Столтенберг», — говорятся в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

При этом генсек отметил, что в настоящий момент приоритетом являются не самолеты, а уже обещанные украинской стороне вооружения, в том числе бронетехника.

Как сообщалось ранее в понедельник, Йенс Столтенберг указал, что альянс придерживается точки зрения, согласно которой неопознанные шары в американском воздушном пространстве — это проявление активизации китайской и российской разведок.

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