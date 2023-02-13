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Столтенберг: НАТО полагает, что неопознанные шары над США — это проявление активизации разведки Китая и России

, 15:35

Столтенберг: НАТО полагает, что неопознанные шары над США — это проявление активизации разведки Китая и России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, AFLO / globallookpress.com

Североатлантический альянс придерживается точки зрения о том, что неопознанные шары в воздушном пространстве Соединенных Штатов — это проявление активизации разведки КНР и Российской Федерации. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг.

«НАТО полагает, что неопознанные шары над США — это проявление активизации разведки Китая и России», — процитирован Столтенберг в публикации, которая появилась в Telegram-канале информационного агентства.

Также генсек отметил, что альянс создаст виртуальную сеть, объединяющую данные гражданских и военных космических аппаратов для разведывательных нужд.

Ранее сегодня сообщалось, что уничтожение неопознанных летающих объектов в американском небе приняло массовый характер.

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