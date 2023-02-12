Экс-премьер Италии Берлускони: США стоит предложить Украине план по восстановлению страны в обмен на прекращение огня

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12 февраля 2023, 23:05 Источник: РИА Новости

Mario Maci/Keystone Press Agency

Соединенным Штатам стоит предложить Украине план по восстановлению государства после нынешнего конфликта в обмен на прекращение огня. Такое заявление сделал бывший премьер Италии Сильвио Берлускони.

По его мнению, такое действие необходимо для достижения мира. Политик также считает, что только подобный вариант поможет прекратить огонь со стороны Украины.

Ранее советник венгерского руководства Балаж Орбан высказался о том, что страна не будет передавать вооружение Украине, несмотря на требования киевского лидера Владимира Зеленского.