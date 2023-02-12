Советник премьера Венгрии Балаж Орбан: Будапешт не будет поставлять вооружения Украине, несмотря на требования Зеленского

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12 февраля 2023, 16:20

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Будапешт не будет заниматься передачей вооружений Украине, несмотря на требования президента бывшей советской республики Владимира Зеленского. С соответствующим заявлением выступил Балаж Орбан, советник руководителя венгерского правительства.

«Венгрия по-прежнему не будет поставлять оружие [Киеву], несмотря на требования украинского президента, и мы можем быть партнером [для Украины] в строительстве мира, но не в чем-либо другом», — отметил, в частности, советник премьера во время интервью, которое транслировало Kossuth Rádió.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее сегодня сообщалось, что глава дипломатического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров назвал Евросоюз вассалом Вашингтона в вопросе «всемерной поддержки» киевской стороны.