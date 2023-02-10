Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Кирби: ВС США сбили летающий в воздухе над Аляской объект

, 23:03

Кирби: ВС США сбили летающий в воздухе над Аляской объект
координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, Julia Nikhinson / globallookpress.com

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что над штатом Аляска был сбит американскими военными некий летающий объект. Принадлежность и функции аппарата установлены не были.

Кирби заявил, что объект более простой и небольшой по сравнению с китайским зондом, который сбили недавно над Атлантикой.

В Минобороны США следили за объектом последние 24 часа и сбили его в связи с угрозой для гражданской авиации. Приказ об устранении летательного аппарата отдал президент США Джо Байден. 

Ранее военные Соединенных Штатов обнаружили еще один разведывательный шар КНР над Латинской Америкой.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram