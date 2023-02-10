Кирби: ВС США сбили летающий в воздухе над Аляской объект

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10 февраля 2023, 23:03

координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, Julia Nikhinson / globallookpress.com

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что над штатом Аляска был сбит американскими военными некий летающий объект. Принадлежность и функции аппарата установлены не были.

Кирби заявил, что объект более простой и небольшой по сравнению с китайским зондом, который сбили недавно над Атлантикой.

В Минобороны США следили за объектом последние 24 часа и сбили его в связи с угрозой для гражданской авиации. Приказ об устранении летательного аппарата отдал президент США Джо Байден.

Ранее военные Соединенных Штатов обнаружили еще один разведывательный шар КНР над Латинской Америкой.