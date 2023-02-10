Кирби: ВС США сбили летающий в воздухе над Аляской объект

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что над штатом Аляска был сбит американскими военными некий летающий объект. Принадлежность и функции аппарата установлены не были.
Кирби заявил, что объект более простой и небольшой по сравнению с китайским зондом, который сбили недавно над Атлантикой.
В Минобороны США следили за объектом последние 24 часа и сбили его в связи с угрозой для гражданской авиации. Приказ об устранении летательного аппарата отдал президент США Джо Байден.
Ранее военные Соединенных Штатов обнаружили еще один разведывательный шар КНР над Латинской Америкой.