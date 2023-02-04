Спикер Пентагона Райдер: военные США обнаружили еще один китайский аэростат-разведчик, он пролетает над Латинской Америкой

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4 февраля 2023, 10:43

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, Po2 Alexander Kubitza/Dod / globallookpress.com

Военные Соединенных Штатов обнаружили еще один разведывательный шар КНР, летательный аппарат движется над Латинской Америкой. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил Патрик Райдер, официальный представитель американского министерства обороны.

«В Пентагоне обнаружили еще один китайский аэростат-разведчик. Он пролетает над Латинской Америкой и не движется в сторону США, заявил генерал Патрик Райдер в эфире Fox News», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник высказал мнение о том, что глава Белого дома Джо Байден сбежал с брифинга от вопроса о китайском шаре-шпионе «как нашаливший школьник».