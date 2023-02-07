В трех областях Украины объявлена воздушная тревога

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7 февраля 2023, 16:26 Источник: РИА "Новости"

громкоговоритель, unsplash.com/photos/Gm3KszRIpDI

Днем во вторник, 7 февраля, стало известно, что в трех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Соответствующая информация содержится на онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Согласно последним данным ведомства, сирены сработали сегодня в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины. Кроме того, сигнал тревоги прозвучал на подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области.

Уточняется, что воздушная тревога в вышеуказанных регионах была объявлена практически одновременно – около 15.53 по московскому времени.