В трех областях Украины объявлена воздушная тревога

Днем во вторник, 7 февраля, стало известно, что в трех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Соответствующая информация содержится на онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.
Согласно последним данным ведомства, сирены сработали сегодня в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины. Кроме того, сигнал тревоги прозвучал на подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области.
Уточняется, что воздушная тревога в вышеуказанных регионах была объявлена практически одновременно – около 15.53 по московскому времени.