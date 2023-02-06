В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога

Вечером в понедельник, 6 февраля, воздушная тревога была объявлена в четырех областях Украины. Соответствующая информация содержится на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны.
Согласно последним данным, сирены сработали ранее сегодня в Сумской, Полтавской, Харьковской, а также Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.
Уточняется, что сигнал воздушной тревоги начал звучать на украинской территории с 18.23 до 18.25 по московскому времени.