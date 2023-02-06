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В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога

, 19:00 Источник: РИА "Новости"

В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога
громкоговоритель, unsplash.com/photos/6eG9zp1KQyY

Вечером в понедельник, 6 февраля, воздушная тревога была объявлена в четырех областях Украины. Соответствующая информация содержится на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны.

Согласно последним данным, сирены сработали ранее сегодня в Сумской, Полтавской, Харьковской, а также Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.

Уточняется, что сигнал воздушной тревоги начал звучать на украинской территории с 18.23 до 18.25 по московскому времени.

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