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7 февраля 2023, 11:48

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Дмитрий Медведев назвал разговоры про «корейский сценарий» для Украины «просто хотелками» и тезисом для внутреннего использования. Точка зрения заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации выражена в публикации, которая появилась в его Telegram-канале.

«Понятно, что разговоры про “корейский сценарий” — это просто хотелки. Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой. А потом достигнем уровня Республики Корея», — указывается, в частности, в посте, который выложил отечественный чиновник.

Медведев также отметил, что это — «тезис для внутреннего использования».

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее во вторник, бывший украинский парламентарий Илья Кива выступил с утверждением, согласно которому в офисе президента Владимира Зеленского уже продолжительное время осуществляется работа над планом раздела территории страны по «корейскому сценарию».