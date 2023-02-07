РИА Новости: Путин может встретиться с лидером партии «Новые люди» Нечаевым

РИА Новости со ссылкой на анонимный источник близкий к руководству партии сообщило, что на 15 февраля планируется встреча президента РФ Владимира Путина и лидера фракции «Новые люди» Алексея Нечаева.
Источник заявил, что встреча запланирована на 15 февраля. Он не уточнил какие вопросы будут обсуждать на ней, но отметил, что темы будут важные.
Сообщалось о возможной встречи президента не только с Нечаевым. Ранее РИА Новости узнали от информатора из КПРФ, что лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов может встретиться с Путиным 13 февраля.
Ранее сообщалось о планах Путина на эту неделю.