РИА Новости: Путин может встретиться с лидером партии «Новые люди» Нечаевым

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7 февраля 2023, 10:38 Источник: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

РИА Новости со ссылкой на анонимный источник близкий к руководству партии сообщило, что на 15 февраля планируется встреча президента РФ Владимира Путина и лидера фракции «Новые люди» Алексея Нечаева.

Источник заявил, что встреча запланирована на 15 февраля. Он не уточнил какие вопросы будут обсуждать на ней, но отметил, что темы будут важные.

Сообщалось о возможной встречи президента не только с Нечаевым. Ранее РИА Новости узнали от информатора из КПРФ, что лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов может встретиться с Путиным 13 февраля.

Ранее сообщалось о планах Путина на эту неделю.