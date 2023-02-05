Путин на следующей неделе посетит один из регионов России и дистанционно откроет новые аэропорты

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5 февраля 2023, 16:16 Источник: ТГ-канал Павла Зарубина

Президент РФ Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит один из российских регионов. О планах главы государства рассказал в своем телеграм-канале ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» (ВГТРК) Павел Зарубин.

При этом название региона, куда отправится Путин с рабочим визитом, не указывается.

В планах президента на будущую неделю также участие в мероприятиях, посвященных 100-летию российской гражданской авиации. Он откроет по видеосвязи новые аэропорты.

Кроме того, президент проведет заседания Совета по науке и наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

Ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рассказал, что Путин в начале спецоперации пообещал ему не ликвидировать Владимира Зеленского.