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7 февраля 2023, 10:28

Американский сенатор Роб Портман, Samuel Corum / globallookpress.com

Китай должен призвать Россию прекратить проведение специальной военной операции (СВО) на Украине, если хочет загладить ситуацию с инцидентом с аэростатом. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал сенатор от Огайо Роб Портман.

Как говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства, Портман, выступая на конференции американской Коалиции за глобальное лидерство США, отметил, что КНР должна призвать Москву прекратить ее спецоперацию, если Пекин хочет загладить ситуацию с инцидентом с аэростатом, пролетевшим над территорией Штатов.

«По моему мнению, если Китай хочет протянуть оливковую ветвь, проще всего для этого будет для них сказать России, чтобы та остановилась», — приведены слова сенатора в процитированном посте.

СВО продолжается с 24 февраля 2022-го. Как сообщалось ранее сегодня, политический аналитик Сергей Марков высказал точку зрения, согласно которой Вашингтон и Лондон, «руководящие» президентом Владимиром Зеленским, готовы убить миллионы украинцев в ходе текущего конфликта.