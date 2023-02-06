Губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что при обстреле региона со стороны ВСУ погибла женщина

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6 февраля 2023, 20:17 Источник: ВКонтакте

Вячеслав Гладков, Kremlin Pool/Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером в понедельник, 6 февраля, сообщил, что в результате обстрела территории региона со стороны Вооруженных сил Украины погибла женщина.

Вячеслав Гладков отметил, что под огонь ВСУ попало село Казинка в Валуйском городском округе. Установлено, что один из украинских снарядов попал в хозяйственную постройку на территории частного жилого дома, что привело к пожару. В результате случившегося погибла 70-летняя женщина.

Губернатор Белгородской области принес близким, родным и знакомым погибшей искренние соболезнования.