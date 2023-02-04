Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что в регионе бессрочно продлен высокий уровень террористической опасности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром в субботу, 4 февраля, предоставил информацию о том, что на территории региона был бессрочно продлен высокий уровень террористической опасности.
Вячеслав Гладков назвал очевидной необходимость продолжения действия "желтого" уровня террористической опасности.
Губернатор Белгородской области уточнил, что с сегодняшнего дня данный режим будет бессрочным. По словам Гладкова, такое право главам регионов ранее предоставил президент Российской Федерации Владимир Путин.