Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что в регионе бессрочно продлен высокий уровень террористической опасности

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4 февраля 2023, 09:06 Источник: Telegram

Вячеслав Гладков, stavregion.ru/via Globallookpress.com

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром в субботу, 4 февраля, предоставил информацию о том, что на территории региона был бессрочно продлен высокий уровень террористической опасности.

Вячеслав Гладков назвал очевидной необходимость продолжения действия "желтого" уровня террористической опасности.

Губернатор Белгородской области уточнил, что с сегодняшнего дня данный режим будет бессрочным. По словам Гладкова, такое право главам регионов ранее предоставил президент Российской Федерации Владимир Путин.