На Украине арестовали 170 вагонов с произведенными в РФ и Белоруссии удобрениями

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6 февраля 2023, 16:44 Источник: РИА "Новости"

железная дорога, unsplash.com/photos/1nHFf5BIRhA

В СБУ в понедельник сообщили, что сотрудники правоохранительных органов арестовали 170 вагонов с минеральными удобрениями компаний "Уралкалий" и "Беларуськалий" на сумму около 2,7 миллиона долларов.

В Службе безопасности Украины отметили, что арест был наложен на оптовую партию минеральных удобрений, которые были произведены в России и Белоруссии. Общий объем изъятого имущества достигает 11,8 тысяч тонн.

В пресс-службе СБУ уточнили, что иностранную продукцию нашли в 170 вагонах, находившихся в Николаеве на территории Морского специализированного порта.