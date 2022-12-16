ЕС ослабит санкции для российских предпринимателей, компании которых связаны с удобрениями и химией

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16 декабря 2022, 09:58 Источник: РИА "Новости"

флаг Евросоюза, Philipp von Ditfurth/dpa

Евросоюз намерен ослабить санкции в отношении российских предпринимателей, компании которых связаны с удобрениями и химией. Об этом заявило, ссылаясь на дипломатические источники, издание EUobserver.

Рестрикции будут ослаблены в отношении Андрея Мельниченко и его супруги Александры, Вячеслава Кантора, Андрея Гурьева, Дмитрия Мазепина, а также Вадима Мошковича.

Отдельные государства-члены ЕС, согласно достигнутому накануне соглашению, смогут размораживать средства указанных предпринимателей, если это потребуется для финансирования поставок продовольствия и удобрений, особенно в африканские страны.