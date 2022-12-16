Посольство Москвы в Вашингтоне: новые санкции США являются свидетельством их «бессильной злобы», Россия продолжит свое развитие

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16 декабря 2022, 07:53

Здание посольства России в Вашингтоне, Yin Bogu / globallookpress.com

Новые ограничительные меры Соединенных Штатов являются свидетельством их «бессильной злобы», Российская Федерация продолжит свое развитие. На это, как передает ТАСС, указало посольство Москвы в Вашингтоне.

«Новые санкции США являются свидетельством "бессильной злобы" Вашингтона, РФ продолжит свое развитие, несмотря на внешнее давление, заявили в посольстве», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

В дипломатическом представительстве также отметили, что Россия планирует укреплять взаимовыгодное сотрудничество с теми странами, которые в нем по-настоящему заинтересованы.

Как сообщалось ранее сегодня, госсекретарь Энтони Блинкен сделал заявление о том, что Конгресс подтверждает американской администрации «прочную двухпартийную поддержку» Киева и намерение сохранять нажим на Москву.