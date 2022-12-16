Блинкен: Конгресс подтверждает администрации США «прочную двухпартийную поддержку» Украины и намерение сохранять нажим на Россию

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16 декабря 2022, 07:36

Глава Госдепа США Энтони Блинкен, Janine Schmitz / globallookpress.com

Конгресс подтверждает администрации Соединенных Штатов «прочную двухпартийную поддержку» киевской стороны и намерение сохранять нажим на Российскую Федерацию. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Энтони Блинкен, глава американского Государственного департамента.

«Конгресс США подтверждает американской администрации "прочную двухпартийную поддержку" Украины и намерение сохранять нажим на РФ, заявил Энтони Блинкен», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Ранее в пятницу сообщалось, что президент Владимир Зеленский назвал единственным способом завершить боевые действия в бывшей советской республике отвод Вооруженных сил России к границам 1991 года.