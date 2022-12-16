Зеленский назвал единственным способом завершить боевые действия на Украине отвод российских войск к границам 1991 года

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16 декабря 2022, 07:20

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский назвал единственным способом завершить боевые действия на территории бывшей советской республики отвод Вооруженных сил РФ к границам 1991 года. Об этом информирует РИА Новости.

«Зеленский заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года — единственный способ завершить боевые действия на Украине», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Ранее на текущей неделе экс-депутат Верховной Рады Илья Кива высказал утверждение о том, что в Ровенской области готовится многотысячная украинская группировка для наступления на Белоруссию.