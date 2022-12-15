Экс-депутат Рады Кива: в Ровенской области готовится многотысячная группировка войск Украины для наступления на Белоруссию

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15 декабря 2022, 17:17

Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

В Ровенской области в настоящее время готовится многотысячная группировка Вооруженных сил Украины для наступления на Белоруссию. С соответствующим утверждением выступил Илья Кива, бывший депутат Верховной Рады.

«Возле границы с Белоруссией, в Ровенской области, готовится многотысячная группировка войск для наступления на территорию Белоруссии», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Кивы.

Он отметил, что данная группировка была сформирована на базе формирования «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Согласно прогнозу экс-парламентария, «будет совершенен ряд провокаций, что послужит предлогом для наступательных действий со стороны ВСУ».

Как сообщалось ранее сегодня, заместитель руководителя главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов высказался против временного прекращения огня на Украине на Новый год.