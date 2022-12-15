Замглавы управления Генштаба ВСУ Громов выступил против временного прекращения огня на Украине на Новый год

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15 декабря 2022, 15:54

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Алексей Громов, заместитель руководителя главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины, выступил против временного прекращения огня в бывшей советской республике на Новый год. Об этом информирует Telegram-канал «RT на русском».

«Замначальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов выступил против временного прекращения огня на Украине на Новый год», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Россия с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Ранее сегодня сообщалось, что украинский министр обороны Алексей Резников анонсировал зимнее наступление армии страны.