Министр обороны Украины Резников анонсировал зимнее наступление ВСУ

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15 декабря 2022, 15:12

Министр обороны Украины Алексей Резников, Boris Roessler / globallookpress.com

Алексей Резников, украинский министр обороны, анонсировал зимнее наступление Вооруженных сил бывшей советской республики. С соответствующим заявлением чиновник выступил в ходе беседы с изданием Newsweek.

Согласно оценке, высказанной Резниковым, ВСУ «не планируют останавливаться».

По утверждению, озвученному главой Минобороны, запасы зимнего снаряжения, которыми обладают подконтрольные Киеву войска, превышают критический уровень в три раза.

«Нам просто нужно подождать, пока земля станет менее сырой», — также отметил Алексей Резников.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее в четверг, отечественный парламентарий Леонид Слуцкий допустил, что освобожденный из американской тюрьмы предприниматель Виктор Бут скоро может отправиться в Донбасс.